Появились подробности о горевшей квартире на Мытной улице

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в квартире на Мытной улице в Москве, где погиб человек и 10 пострадали.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, квартира была переоборудована в общежитие для мигрантов. В помещении стояли двухъярусные кровати – не менее 17 спальных мест.

Следователи проверят соблюдение требований пожарной безопасности и миграционного законодательства.

Пожар произошел в ночь на 23 июля в доме №25 по Мытной улице. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Чтобы спастись от огня, трем жильцам пришлось выпрыгнуть из окна. Из-за сильного задымления эвакуация людей из горящего здания проходила в сложных условиях.

Пострадали 10 человек. Девять из них госпитализированы, одному оказана медицинская помощь на месте происшествия. Один человек погиб – его тело обнаружили в очаге пожара при тушении.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Источник РЕН ТВ сообщает, что в квартире проживали курьеры и там же заряжали свои самокаты. Один из них по время зарядки загорелся.