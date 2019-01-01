Оззи Осборна убила коварная болезнь

Накануне, 22 июля, стало известно о смерти солиста легендарной британской группы Black Sabbath Оззи Осборна. Певцу было 76 лет и последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.

Впрочем, поначалу артист старался не обращать внимания на проблемы со здоровьем. Он продолжал куролесить и выступать. Не секрет, что у Оззи Осборна была бурная молодость, тяжелый алкоголизм и прочие зависимости. Но убила его в итоге именно болезнь Паркинсона.

По-настоящему артист начал сдавать еще перед пандемией ковида. В феврале 2019 года у него развилась тяжелая пневмония, из которой он еле выкарабкался. В этом нет ничего удивительного, ведь певец всю жизнь курил и нажил пневмосклероз и эмфизему. Ему даже пришлось отменить несколько концертов.

Тогда-то и выяснилось, что у Осборна болезнь Паркинсона. В 2020 году певец публично объявил о своем неутешительном диагнозе. Артист начал постепенно терять способность передвигаться. Ему пришлось отменить еще несколько концертов.

Однако в начале июля Оззи Осборн все же появился на сцене (сидя в инвалидном кресле) и исполнил четыре песни буквально со слезами на глазах. Очевидно, это было прощальное выступление легендарного артиста.

Причиной смерти певца стали осложнения от болезни Паркинсона, полностью лишившей его подвижности и затронувшей другие системы организма, передает aif.ru.