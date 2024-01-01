Россиянина поймали с "боевой закладкой" для СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области агента Киева, который за деньги выполнял задания украинских спецслужб.

Мужчина попался при попытке организовать "тайниковую закладку". При нем были обнаружены взрывчатка, составные части беспилотников, средства связи и документы, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене и о незаконном приобретении взрывчатки.

Мужчина признал свою вину и сотрудничает со следствием. На допросе задержанный рассказал, что в 2024 году на Украине познакомился с сотрудником СБУ. Ему предоставлены проездные документы, деньги и сим-карта.