Карапетян выиграл в суде дело о национализации "Электрических сетей Армении"

Срочный арбитражный процесс против правительства Республики Армения относительно национализации компании "Электрические сети Армении" выиграли российский бизнесмен Самвел Карапетян и его семья. Об исходе заседания сообщила в соцсети команда адвокатов.

В заявлении Совета по защите Самвела Карапетяна отмечается, что семья предпринимателя подала иск в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в порядке, установленном Соглашением о поощрении и защите инвестиций. Этот документ был подписан 18 января 1995 года между правительством Армении и правительством Кипра, передает ТАСС.

В процессе участвовал и представитель правительства Армении. В итоге срочный арбитражный институт обязал власти Армении воздержаться от применения положений недавно принятых законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг". Также Еревану предписано воздержаться от шагов по изъятию из собственности закрытого акционерного общества "Электрические сети Армении.