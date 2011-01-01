Дочь и внучка съехали от Ларисы Долиной

Лариса Долина стала матерью в 1983 году. От первого мужа Анатолия Миончинского певица родила дочь Ангелину. По образованию она юрист. В разное время Ангелина занималась бизнесом, владела двумя строительными компаниями, мечтала стать фотографом, художницей или дизайнером. Сейчас единственная наследница часто сопровождает Ларису Долину, являясь ее правой рукой.

До недавнего времени дочь постоянно жила с артисткой. Ставшая матерью в 2011 году Ангелина и свою наследницу Александру воспитывала в доме певицы. Повзрослевшая внучка пошла по стопам именитой исполнительницы и тоже занялась музыкой. Лариса Долина и Александра даже записали несколько совместных треков и приняли участие в телевизионном песенном конкурсе.

Однако на фестиваль "Славянский базар", который недавно прошел в Витебске, Лариса Долина прибыла без своих любимых девочек. Более того, оказалось, что теперь певица осталась жить одна в своей роскошной квартире в центре Москвы.

"Мы недавно разъехались после многих лет жизни в одной квартире, безумно скучаю по дочери и внучке Саше, рада каждой возможности побыть вместе. Вот только что провели почти неделю на образовательном форуме Агутина в Сочи. Теперь они полетели в Москву, а я сразу в Витебск. Что поделаешь, такая работа..." - рассказала Лариса Долина "Миру новостей".