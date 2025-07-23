Сырский попросил у США помощи в новом наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины могут снова попытаться пойти в наступление. Однако для этого Соединенные Штаты и Европа должны срочно передать Киеву больше систем противовоздушной обороны и ракет, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью The Washington Post.

Главком заявил, что у Киева есть высоко мотивированные и отважные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты. Кроме того, по словам Сырского, Украина испытывает трудности с мобилизацией граждан – а решить эту проблему можно увеличением выплат военнослужащим.

По словам Сырского, новые поставки средств ПВО, включая американские Patriot, беспилотные перехватчики и легкую авиацию для уничтожения беспилотников, могли бы помочь предотвратить российские атаки. Большее количество ракет средней и большей дальности, включая американские системы ATACMS и немецкие системы Taurus - без ограничений на дальность их использования - позволили бы Киеву замедлить производство российского оружия, нацелившись на инфраструктуру, производящую ракеты и беспилотные летательные аппараты.