В США назвали Зеленского "умопомрачительным глупцом" за ликвидацию НАБУ

Ликвидация антикоррупционных ведомств украинским президентом Владимиром Зеленским – невероятно, умопомрачительно глупое решение. Так оценила действия властей в Киеве дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс.

Как написала Моббс в соцсети X, решение принято в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США. При этом проект Зеленского поддержала накануне Рада. Депутаты приняли документ, отменяющий независимость национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры.

В то же время, некоторые депутаты расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Также серьезную обеспокоенность выразили послы стран "Большой семерки". Они планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Накануне на Украине прошли массовые митинги против решения властей.