Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня Новолуние в знаке Льва, которое зажжет в представителях этого знака искру вдохновения и веры в себя. Начните то, что давно откладывали или не решались.

Тельцы

Новая Луна возобновит ваш интерес к переезду, ремонту, обустройству пространства. Но не спешите действовать – сейчас время для переосмысления.

Близнецы

Новолуние вдохновит вас на курсы, блог, проект, публикацию или просто живое общение. Сегодня хороший день, чтобы отправиться в дорогу.

Раки

Этот день поможет вам сделать первые шаги к финансовым переменам. Прислушайтесь к себе — сегодня ваши желания подсказывают верное направление.

Львы

Новолуние в вашем знаке — это ваш шанс начать что-то сначала, перевернуть страницу. Всё, чему сегодня вы дадите старт, будет долго играть в вашу пользу.

Девы

День подходит для начала практики, которая даст вам спокойствие: медитаций, ведения дневника. Вы многое поймёте, особенно про самих себя.

Весы

Еще больше развлечений, знакомств, тусовок и мероприятий! Всё, что связано с дружбой и социальной активностью, будет вашей отдушиной.

Скорпионы

Новолуние обещает перемены в карьере, если вы готовы поработать в разгар лета. Можно улучшить свое резюме, пройти актуальные курсы.

Стрельцы

Если хотите начать учёбу, стажировку, купить билеты или опубликовать важный текст… не делайте этого! Но можно готовиться, обдумывать, искать.

Козероги

Хороший день, чтобы пересмотреть свои финансовые установки и привычки. Или обсудить чувствительные темы с партнёром - откровенно и легко.

Водолеи

Новолуние принесет представителям этого знака новые мысли на тему отношений. Задавайте себе вопросы, ищите закономерности, если не довольны тем, что имеете.

Рыбы

Пора заняться здоровьем! Июль - прекрасное время, чтобы завести новую полезную привычку, записаться на фитнес или просто перестать себя изматывать.