Российская армия освободила населенный пункт Варачино в Сумской области.

Село взяли бойцы группировки "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Варачино расположено в 25 километрах от областного центра. Буферная зона в Сумской области, созданная для обеспечения безопасности приграничных территорий России, продолжает расширяться.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли населенный пункт Новоторецкое в ДНР.