ВС России поразили предприятие ВПК Украины и цех сборки беспилотников

ВС России за минувшие сутки поразили предприятие ВПК Украины и цех сборки беспилотников. Нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия также уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия. Поражены склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения.

В Минобороны добавили, что средства ПВО сбили за сутки шесть управляемых авиационных бомб и американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожена управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.