Переговоры России и Украины пройдут при аномальной жаре

Сегодня в Стамбуле состоится третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Это официально подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Обе делегации, по данным источников, утром вылетели в Турцию. Главной темой станут проекты меморандумов.

Обстановка у дворца Чираган, где еще утром совершали пробежки местные жители, к этому часу кардинально изменилась. Территорию оцепили, меры безопасности усилили. Рабочие монтируют шатры для прессы и помост для камер. Около часа назад Кремль официально подтвердил: третий раунд переговоров состоится. Несмотря на сорокоградусную жару, эта встреча, как и две предыдущих, наверняка вызовет ажиотаж среди представителей СМИ.

"Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций. Естественно, что никто такой "легкой дороги" не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты диаметрально противоположны", - отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, работу над меморандумами можно расценивать как подготовку к возможной встрече на высшем уровне. Прямые переговоры России и Украины возобновили по инициативе Владимира Путина после трехлетнего перерыва.

Первые раунды прошли 16 мая и 2 июня. По итогам предыдущей встречи стороны представили проекты меморандумов о мирном урегулировании и договорились об обмене тяжелоранеными и передаче тел погибших. Москва неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду, но Киев тянул.

Состав нашей делегации не изменился. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. А вот от Киева в этот раз переговорщиков будет больше - Зеленский своим указом увеличил число участников до 14. Во главе - секретарь СНБО Рустем Умеров. По данным источников, начало запланировано на 19 часов.