Доходное владение на Мясницкой улице стало объектом культурного наследия

Доходный дом Нилуса – Спиридонова – Давыдовой на Мясницкой улице признали объектом культурного наследия. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичный Департамента культурного наследия.

Как отмечается, список пополнили более 140 памятников архитектуры, теперь он включает почти 4 тысячи исторических зданий и сооружений.

"Все памятники находятся под государственной охраной. Их владельцам и арендаторам необходимо обеспечивать сохранение и содержание построек в соответствии с утвержденным предметом охраны", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве продолжается реставрация фасадов доходного дома Бройдо на Остоженке и в жилом доме Ломакиной на улице Гиляровского.