"Новая эра хирургии": в Сеченовке используют уникальный метод лечения опухолей

Операция без швов, общего наркоза и даже проколов: кажется, что новый метод лечения - из научно-фантастического романа. Как радиочастотный ток и игла-электрод помогают в борьбе с опухолями и почему сегодня можно говорить о новой эре в хирургии?

У Марины на обследовании обнаружили аденому – доброкачественную опухоль. Ей предложили опробовать новый способ удаления, и женщина согласилась на инновационный подход. Быстро, безопасно, без шрамов - и уже на следующий день домой. Врачи использовали метод радиочастотной абляции на паращитовидной железе. Проще говоря, опухоль удалили с помощью радиоволн.

Под контролем рентгена в опухоль Марины ввели тонкую иглу-электрод. Через нее подают радиочастотный ток – пораженный участок словно выжигают. Удалять ничего не нужно – очаг сам начнет уменьшаться и может исчезнуть совсем. Ключевой момент в том, что этот метод не для лечения онкологических заболеваний. Он предназначен именно для борьбы с доброкачественными образованиями. И операция проходит без наркоза. Поэтому так важен контакт врача с пациентом – ведь работа идет рядом с нервами и сосудами.

"Можно сказать, что это новая эра хирургии, потому что это бесшовная хирургия, безрубцовая хирургия, выполняется из небольшого прокола", - рассказал Максим Салиба, доцент кафедры факультетской хирургии №1 Сеченовского университета.

Успех первой операции вдохновил врачей. Теперь они вместе с инженерами работают над российским прибором для микроволновой абляции – это тоже разрушение тканей теплом и энергией. Уже изучили все зарубежные аналоги. Главная задача – добиться точнейшего контроля за температурой и энергией во время таких вмешательств.

"Наш прибор, мы надеемся, сможет показывать все режимы необходимые, давать ту энергию, которая была определена для конкретного пациента. Мы сможем это контролировать и выполнять эти процедуры более безопасно", - сообщил Федор Ветшев, директор Клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского университета.

Врачи уверены: за такими щадящими методами, как тот, что помог Марине, большое будущее. Применять их можно будет в операциях не только на щитовидной железе, но и на других органах.