Сатанизм в России признали экстремистским

Верховный суд признал экстремистским и запретил в России деятельность "Международного движения сатанизма".

Также вводится запрет на пропаганду, формирование заинтересованности, вовлечения в движение, передает "Интерфакс". Соответствующий акт вступит в силу через 15 дней. Иск подали Генпрокуратура и Минюст.

В генпрокуратуре пояснили, что деятельность "Международного движения сатанизма" основано на экстремисткой идеологии, призывает к ненависти и попирает традиционные религиозные конфессии.

Последователи придерживаются общих принципов сатанизма, используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды. Наряду с ритуальными убийствами участники совершают и иные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних.

"Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма", - добавили в надзорном ведомстве.