Блогер Гаджи Гаджиев приговорен к трем годам колонии-поселения

Одинцовский суд Москвы приговорил к 3 годам колонии-поселения блогера Гаджи Гаджиева, который сбил женщину с коляской. Также любителю дрифта назначили штраф в 200 тысяч рублей.

Кроме того, Гаджиеву запретили садиться за руль в течение 2,5 лет после того, как он выйдет на свободу. Авария произошла в ноябре прошлого года. Тогда ночью блогер решил всех удивить и пустил машину, как ему казалось, в управляемый занос. По итогу, Гаджиев не справился с управлением и влетел в толпу людей, сбив женщину с ребенком.