Ночная жизнь московского метро: что происходит в подземке с часа ночи до утра

Чужие здесь не ходят! Как только наступает ночь, в московском метро начинается другая жизнь - невидимая для пассажиров. Пока горожане спят, а составы отдыхают, на работу выходят те, без кого безопасность и чистота в столичной подземке невозможна. Обходчики, монтёры, сотрудники клининговой компании - за смену проходят километры. Кого встречают на пути?

Оживленный гул эхом разносится по станции: после часа ночи здесь нет пассажиров, но по-прежнему многолюдно. Сотрудники метро ночью моют и чистят каждый его сантиметр.

Владислав тщательно протирает каждый выступ арки. Лицо умиротворенное - будто не работает, а медитирует. Честно признается: спать хочется, но работать надо.

"Скапливается грязь, довольно-таки много. Приходится очищать, стараться приходится. Чтобы пассажирам было приятно с утра зайти, поехать на работу. Им будет приятно и нам будет приятно", - рассказал Владислав Родионов, мастер клинингового центра.

Нагрузка на работников клининговой службы метрополитена серьезная: каждый день московская подземка перевозит больше 9 млн человек. Чтобы избавиться не только от грязи, но и микробов, пол и лавочки обрабатывают антибактериальной жидкостью. А для более эффективной уборки используют специальную технику. Маргарита - водитель опытный, громоздкой с виду техникой управляет играючи.

На часах – почти полтретьего. Работу прерывает оповещение: напряжение с контактного рельса снято. Это знак уже для работников службы путей – время спускаться ещё глубже под землю.

Пока наверху станцию приводят в порядок, в самом сердце подземки – тоннеле – кипит напряженная работа. Каждый обходчик должен проверить до 4 км путей, это расстояние между двумя станциями. На это требуется целая ночь.

Обходчиками путей работают, в основном, женщины – как хозяйки в доме, скрупулёзно осматривают всё вокруг. "Мы проверяем рельсы ходовые, контактный рельс. Мы здесь смотрим, чтобы был узел целиковый, вот кронштейн, чтобы не было трещин, каких-то изломов", - рассказала Наталья Размахова, обходчик путей.

Даже в полумраке Наталья бесстрашно идёт по рельсам - за 30 лет работы успела хорошо их изучить. Новичка обстановка может испугать: чёрное жерло тоннеля, щупальца труб и полное одиночество. Но Наталье даже нравится.

Главное, говорит Наталья, хорошо выспаться. От бдительности обходчиков напрямую зависит безопасность движения поездов. Ночные работники покидают метро с рассветом - скоро 5:30 утра, а значит первые пассажиры уже у дверей.