Алферова забрала дочь от Бероева и уехала

Ксения Алферова вышла замуж за актера Егора Бероева и в 2007 году родила от него дочь Евдокию. Девушке 18 лет, она ведет крайне закрытый образ жизни. Сами Ксения Алферова и Егор Бероев единственную наследницу предпочитают не показывать общественности, сохраняя ее право на приватность.

Зато Ксения Алферова регулярно обновляет свои социальные сети. Популярная актриса охотно рассказывает о работе и общественной деятельности, призывает людей заниматься благотворительностью и много путешествует. На сей раз артистка сделала паузу и отправилась в поездку, прихватив с собой дочь от Егора Бероева.

"Простите, что пропала. Уехали с дочкой и всей живностью в деревню и………. хотела написать пропали, но нет, скорее, растворились в окружающей прекрасной тихой, размеренной, душистой действительности. Планов было громадье, но на третий день после распаковок и уборок поняла, что ничего пока делать не хочется. Только молчать, созерцать, гулять, есть ягоды, смотреть фильмы в обнимку с дочкой и снова молчать и слушать", - рассказала Алферова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Актриса сообщила, что "наполнилась сполна", и призналась, что ей есть что рассказать подписчикам. "Первая новость на сегодня - жизнь прекрасна и удивительна и вы ее уже живете и другой не будет!.. Все уже хорошо, даже если плохо", - интригующе объявила артистка.