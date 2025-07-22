Армения согласилась передать управление Зангезурским коридором американской компании. Ключевая транспортная артерия передается под контроль США на 99 лет, утверждает испанское издание Periodista Digita.

Коридор длиной 42 километра соединит Азербайджан с Нахичеванью, Турцией и Центральной Азией. По сути, это новый "Шелковый путь" – но под контролем Вашингтона, его уже назвали "Мостом Трампа". 40% доходов пойдет американской компании, 30% – Армении, остальное будет вкладываться в инфраструктуру. Потенциальный оборот проекта – до 100 миллиардов долларов в год.

Эксперты отмечают, что таким образом Россию выдавливают с южных рубежей — в обход ОДКБ и без российских пограничников. США закрепляются в регионе впервые с советских времен, превращая Армению в опорный пункт. Кроме того, Иран теряет наземный контроль над коридором к Каспию. Премьер Армении Никол Пашинян, фактически, продает контроль над стратегической артерией в обмен на лояльность Запада. Таким образом, Ереван ставит крест на остатках российского влияния в регионе.