Пашинян продал Трампу Зангезурский коридор

Армения согласилась передать управление Зангезурским коридором американской компании. Ключевая транспортная артерия передается под контроль США на 99 лет, утверждает испанское издание Periodista Digita.

Коридор длиной 42 километра соединит Азербайджан с Нахичеванью, Турцией и Центральной Азией. По сути, это новый "Шелковый путь" – но под контролем Вашингтона, его уже назвали "Мостом Трампа". 40% доходов пойдет американской компании, 30% – Армении, остальное будет вкладываться в инфраструктуру. Потенциальный оборот проекта – до 100 миллиардов долларов в год.

Эксперты отмечают, что таким образом Россию выдавливают с южных рубежей — в обход ОДКБ и без российских пограничников. США закрепляются в регионе впервые с советских времен, превращая Армению в опорный пункт. Кроме того, Иран теряет наземный контроль над коридором к Каспию. Премьер Армении Никол Пашинян, фактически, продает контроль над стратегической артерией в обмен на лояльность Запада. Таким образом, Ереван ставит крест на остатках российского влияния в регионе.