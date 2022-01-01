Павел Прилучный: "Всё благодаря тестю"

Павел Прилучный счастлив во втором браке. На красавице актрисе Зепюр Брутян популярный актер женился в 2022 году. Причем известие о торжестве стало сенсацией.

Ведь после развода с актрисой Агатой Муцениеце, которая родила ему сына Тимофея и дочь Мию, артист проводил время со звездой комедийного сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Говорят, артист даже познакомил ее со своими наследниками, они вместе ездили отдыхать. Казалось, дело движется к свадьбе.

И свадьба действительно состоялась. Вот только Павел Прилучный женился на совершенно другой девушке. А уже в 2023 году Зепюр Брутян родила актеру сына Микаэля.

Сейчас актер совершенно счастлив. У него все стабильно в личной жизни, да и в карьере один проект сменяет другой. Так, в своем официальном телеграм-канале Павел Прилучный объявил о скором выходе на экраны многосерийного фильма "Виноград", в котором сыграл главную роль, успешного бизнесмена Егора Антонова.

"Все благодаря тестю, который когда-то взял его под свое крыло в свою компанию", - рассказал артист.

Однако жизнь успешного бизнесмена кардинально меняется после того, как его супружеская измена становится достоянием общественности. Вмиг персонаж Прилучного лишается всего.

Отметим, что помимо Павла Прилучного, в ленте задействованы актеры Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина и другие.