Песков спрогнозировал очень сложные переговоры в Стамбуле

Делегация России уже отправилась в Стамбул. Третий раунд российско-украинских переговоров запланирован на вечер 23 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в центре внимания делегаций двух стран будут вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись во время второго раунда. Еще одни вопросом станет продолжение обменов пленными и телами погибших.

Легких переговоров в Стамбуле не ожидается: представитель Кремля прогнозирует "очень сложный разговор". Песков напомнил, что проекты меморандумов диаметрально противоположны. Он подчеркнул, что российско-украинская встреча в верхах возможна только после согласования меморандумов, иначе она нецелесообразна, передает ТАСС.