Собянин: Резиденты технопарков направили в зону СВО более 60 тонн гумпомощи

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО. Так, 6 резидентов направили в зону специальной военной операции более 60 тонн гуманитарной медпомощи.

"Так, фармкомпания из технопарка “Мосгормаш” разработала и запустила производство препаратов, которые сгущают кровь и снижают кровотечение. Они очень востребованы на передовой, когда надо быстро оказать первую помощь. Резидент “Мосмедпарка” производит вакуумные аппараты для лечения ран с использованием отрицательного давления. Они улучшают кровообращение в тканях, способствуют заживлению, защищают от инфекций", — сообщил мэр Москвы.

Помощь участникам СВО оказывает также ряд производителей из технопарка "Строгино".

"Один из них — 3D-фабрика — выпускает индивидуальные ампульницы для безопасной фасовки и перевозки медикаментов. Вторая компания делает антисептические эластичные бинты, пояса, наколенники и налокотники для профилактики артритов и переохлаждений. Третий резидент производит перевязочные средства — от пластырей до хирургических повязок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участники московских ярмарок отправили на СВО больше 250 тонн продукции. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность всем, кто не остается в стороне.