Париж и Берлин потребовали от ЕС ответного удара по Вашингтону

Париж и Берлин требуют от ЕС адекватного ответа Вашингтону на объявленную им Европе торговую войну. Во Франции и Германии считают, что Европейский союз должен ввести санкции против США в случае провала торговых переговоров до начала августа.

Предлагается использовать против США так называемый инструмент широкомасштабных мер против принуждения (Anti-Coercion Instrument). Этот механизм позволяет ограничить доступ американских компаний к европейским госзакупкам и ввести торговые ограничения. Однако некоторые страны ЕС опасаются возможной ответной эскалации со стороны Трампа, пишет Financial Times.

Ранее сообщалось, что ЕС готов принять невыгодную сделку по торговле с США до истечения дедлайна 1 августа. Издание утверждало, что союз может принять выгодное для США торговое соглашение, чтобы выйти из тупика, возникшего в трансатлантических отношениях.