Shaman захотел спеть в открытом космосе, но не учел, что звук там не распространяется

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, поделился своей мечтой.

Популярный российский певец признал, что очень хочет спеть в открытом космосе. При это Дронов понимает, что реализовать эту задумку будет не просто.

"Это достаточно серьезная подготовка. Может быть, когда-нибудь это случится", — сообщил певец "Пятому каналу".

Стоит отметить, что исполнить мечту Ярославу Дронову будет проблематично не только потому, что полет в космос требует длительной и серьезной подготовки. Shaman, вероятно, забыл, что в открытом космосе звук не распространяется — там попросту нет среды, которая передает звуковые волны. Возможно, певец оговорился и имел ввиду не открытый космос, но уточнений от исполнителя пока не было.

Ранее Shaman признался, что у него нет своего жилья в Москве.