Путин подписал закон о новом виде уголовного наказания

Новый вид уголовного наказания вводится в России. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В законе указано, что принудительные работы без замены лишения свободы будут назначаться в качестве наказания за преступления небольшой и средней тяжести. Оно может применяться и за тяжкие деяния – если они совершены впервые.

Осужденный, уволенный с прежнего места работы после вынесения приговора, обязан трудоустроиться самостоятельно либо встать на учет в органах службы занятости. Гражданин не вправе отказываться от предложенной ему работы или переквалификации, сказано в документе.