Настя Ивлеева рассказала, как пришла к вере и о предательстве друзей

Настя Ивлеева как может восстанавливает репутацию после "голой" вечеринки, которая, по мнению многих коллег, стоила ей карьеры. Вмиг одна из самых успешных и востребованных блогеров и ведущих, девушка потеряла статус, проекты, друзей. Даже публичные извинения и соответствующие интервью не дали результата.

Тем не менее, она возвращается. Серьезный повод говорить о себе Настя Ивлеева запустила еще в конце прошлого года, когда стало известно, что она вышла замуж. Ее избранником стал фермер, бизнесмен, ведущий Филипп Бегак. Благодаря супругу Настя Ивлеева запустила новое шоу "Чегеря", которое повествует о жизни молодой семьи на ферме.

А также ведущая решила ответить на вопросы подписчиков на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". В том числе она затронула тему "голой" вечеринки. Настя призналась, что тогда ей было страшно, и она даже "дошла до уныния", чувствуя себя "пустой и бесполезной". Помогла ей вера. Ивлеева отправилась в церковь, помолилась, решив, что сделала все, что могла.

"Теперь я полностью вверяю себя Богу и Вселенной. Это было честно и от всего сердца. И жизнь приятным образом начала удивлять, налаживаться. Приходили решения и помощь", - сообщила Ивлеева.

Блогерша высказалась и о предательстве многих людей, которые считались ее друзьями, однако после "голой" вечеринки перестали с ней общаться. Она призналась, что за последний год разочаровалась во многом, в том числе и в себе.

"Это жизнь, и иногда она бывает на первый взгляд несправедливой, но по факту ведет тебя к чему-то более светлому. Если пройти испытания достойно и не сгнить от цирроза печени и депрессии в навозной куче", - заключила ведущая.