Госдума одобрила доплаты матерям-героиням и перерасчет пенсий многодетным родителям

Государственная дума приняла в среду, 23 июля, в первом чтении поправки к законодательству, направленные на поддержку семей с детьми.

В частности, предлагается установить дополнительные выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", а также льготы по аналогии с мерами поддержки Героев России: бесплатная медицинская помощь и санаторно-курортное лечение, бесплатное профессиональное обучение и так далее.

Одобренные поправки также дадут возможность пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до достижения ими полутора лет. Осуществлять перерасчет предполагается по соответствующему заявлению, сообщает ТАСС.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, что уход за пятым и последующими детьми должен полностью учитываться в страховом стаже матерей. По действующим нормам россиянки могут рассчитывать на включение в страховой стаж не более шести лет, то есть речь идет о периодах ухода максимум за четырьмя детьми.

Тем временем правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку, который предусматривает кредитные каникулы при рождении ребенка. При этом в случае рождения/усыновления второго и последующих детей достаточно будет самого факта рождения или усыновления.