В МИД Украины похвалили делегацию России за компетентность и учтивость

Российские переговорщики компетентны и учтивы — такую оценку высказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который входит в украинскую переговорную группу.

Накануне очередного раунда переговоров в Стамбуле Кислица рассказал, что "на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне". В этом контексте он упомянул и российских переговорщиков в Турции.

Кроме того, Сергей Кислица указал на компетентность российских дипломатов и их умение проводить встречи, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осадил генсека НАТО Марка Рютте, позволившего себе насмешливые высказывания в адрес Владимира Мединского — помощника президента России, возглавляющего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

При этом в преддверии третьего раунда переговоров, начало которого ожидается вечером 23 июля, Песков пообещал "очень сложный разговор", поскольку разработанные Москвой и Киевом проекты меморандумов по прекращению огня диаметрально противоположны.

The New York Times пишет, что едва ли можно ожидать от предстоящих 23 июля переговоров согласия сторон на перемирие — аналитики ждут лишь "постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания".