Известный ведущий высказался о контакте Собчак и Шаляпина: "Он смотрит на нее плотоядно"

Недавно прошло грандиозное культурное событие - VK Fest, на котором отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Ведущими фестиваля были Прохор Шаляпин и Ксения Собчак. Этот тандем оказался таким неожиданным, что привлек массу внимания. В Сети теперь судачат, что Прохор и Ксения так органично и естественно смотрелись вместе, что у этой пары определенно есть потенциал к участию в других проектах и на частных мероприятиях.

"Он посматривает на нее очень плотоядно, я вам скажу. Лет 40 ,и она получит от него смску :"Спишь?", он как бы готовится. Прохор вообще красавчик в любом тандеме, даже не с живым человеком он будет смотреться супер, а уж с живым подавно", - со свойственным ему юмором сообщил "Звездачу" известный ведущий, комик Илья Соболев.

Отметим, что выпускник "Фабрики звезд" за последний год из скандалиста, выбирающего себе в жены женщин постарше, превратился в кумира молодежи. Прохор Шаляпин с его философией "жизни в кайф" стал примером для подражания, а его меткие высказывания о бытовых вещах нашли отклик у многих людей. Например, певец не скрывает, что, как и большинство, не любит работать, ленится, однако понимает, что деньги так просто с неба не сваливаются.