Раскрыта наглая ложь изувеченной в Дубае модели Ковальчук: "Имидж девочки-девственницы — это смешно!"

Мария Ковальчук после избиения в Дубае проходит реабилитацию. Девушка с семьей живет в Норвегии и уже прекрасно себя чувствует. Настолько, что дала большое интервью Ксении Собчак и рассказала, что с ней произошло перед комой.

Модель призналась, что жила в Таиланде, а в Дубай приехала к подружкам на день рождения. В баре она познакомилась с молодым человеком, которого на следующий день встретила в отеле, когда выселялась. Мария так хорошо погуляла накануне, что проспала свой рейс, а парень предложил ей не только пожить в его номере, но еще и пообещал на частном самолете папы отвезти Ковальчук в Таиланд.

Якобы поначалу было весело, но потом новый знакомый и его друзья достали алкоголь, чем больше они пили, тем агрессивнее становились. Постепенно вечеринка вышла из-под контроля. Ковальчук попыталась выйти из номера, но ей запретили. Потом одна из девушек надела платье Маши и ушла, почему-то той даме никто не мешал покинуть отель. А модели пришлось с боем вырываться и бежать в одном халате.

Ковальчук не стала обращаться ни к охране отеля, ни к прохожим на улице, ни к полиции. Она просто забежала на ближайшую стройку и спряталась там. Но, по словам Марии, преследователи ее догнали, ударили по голове. Что было дальше, она уже не помнит.

В такую версию произошедшего поверили далеко не все. Посмотревшие интервью пользователи Сети нашли много нестыковок в рассказе модели и не поверили ее словам о непричастности к сфере интим-услугам. Сестру Эмина Агаларова Сабину и вовсе возмутили обвинения Марии и ее мамы Анны. Женщины уверены, что преступление совершили россияне, а дубайская полиция их выгораживает.

"„Невинные овечки" в розовых очках, какой-то белый порошок и имидж девочки-девственницы — все это как минимум смешно и вызывает ощущение сильно замыленной истории!" — объявила сестра певца.

Сабина уверена, что Собчак хорошо заплатила за разговор с Ковальчук, но мама с дочкой не смогли хорошо подготовиться к интервью и придумать что-то правдоподобное. "Слушаешь их версии и не понимаешь: они сами замечают, сколько нестыковок в их рассказах? Или это не имеет значения, если на кону хороший гонорар? Мое личное убеждение: за деньги эти женщины готовы на все", — негодует сестра Эмина в соцсетях.

Девушка убеждена, что Мария сама напросилась в номер к богатым мальчикам, а те, возможно, передали ее в другие руки. Теперь ей нужно замести следы, а раз парни засветились с ней на камерах отеля, то проще всего свалить вину на них.

"Деньги взяли, теперь говорят то, что нужно. Или то, что приказали сказать. Когда человек сознательно выбирает распутный образ жизни — вечеринки, случайные связи, сомнительные знакомства, — он должен понимать, что за этим кроются вполне реальные и порой трагические последствия", — заключила Сабина.