Москвичам рассказали, когда закончатся дожди и вернется тепло

На столичный регион в ближайшие часы вновь обрушатся дожди. МЧС предупреждает, что ненастье продлится до конца дня.

В Московской области ожидается кратковременный дождь, в некоторых районах прогремят грозы. Возможно усиление ветра до 15 м/с. Такая же погода будет и в Москве.

При этом синоптики обнадеживают. Несмотря на то, что в ближайшие дни ненастная погода сохранится, пик ливней уже пройден. До конца недели в столичном регионе дожди будут кратковременными, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Пока небо над столицей будет затянуто облаками, но уже в выходные выйдет долгожданное солнце. Температура воздуха поднимется до +24-26 градусов. В начале следующей недели воздух может прогреться до +30.

Накануне на Москву обрушился один из сильнейших ливней на планете. Такие дожди больше характерны для Юго-Восточной Азии, чем для центральной полосы.