Украинская делегация в Анкаре встретилась с Эрдоганом

Встречу с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом провели в Анкаре члены украинской делегации. Представители Киева прибыли в Турцию на переговоры с российской делегацией, они пройдут в Стамбуле.

По итогам предыдущих двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000". Также достигнуто соглашение о возвращении тяжелобольных и молодых - до 25 лет - пленных по формату "всех на всех", передает ТАСС.

Подробности встречи делегации Киева с турецким лидером не приводятся. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет в Стамбуле вечером 23 июля – ориентировочно в 19:00 мск.