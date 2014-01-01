У умершей панды в Московском зоопарке осталась красавица-вдова

Новость о смерти красной панды по кличке Рыжик, который прожил в Московском зоопарке десять лет, огорчила многих. Однако у гостей столичного зоопарка осталась возможность полюбоваться на другую "сияющую кошку" — самочку Зень.

Малая панда (она же красная панда) по кличке Зень переехала в Московский зоопарк в сентябре 2014 года из зоопарка Дублина. Самочка, которой было тогда чуть больше года, сразу изучила вольер, отведенный "огненным лисам". Особое внимание Зень уделила конструкции из бревен, лесенок и домиков, а также выбрала себе места для отдыха и сна.

Около года Зень жила одна. Но в октябре 2015 года из Плоцка (Польша) привезли Рыжика, которому было тогда полтора года. После необходимого карантина нового обитателя подселили в вольер к Зень. Отличить зверьков друг от друга можно было без труда: Рыжик был обладателем темной мордочки, тогда как у Зень — светлое "личико".

Десяток лет Рыжик и Зень прожили вместе, но потомства у них не было. Точную причину назвать сложно, о биологии размножения красных панд известно не так много. Предположительно, самка бывает восприимчивой к спариванию лишь раз в году и только в течение 18-24 часов.

21 июля 2025 года Рыжик умер, немного не дожив до 11-летия. Надо отметить, что и его вдова находится в преклонном возрасте — Зень уже 12 лет. Средняя продолжительность жизни малых панд составляет 8-10 лет. Правда, есть и удивительные исключения: в одном из зоопарков в США красная панда дожила до 19 лет.

Пока у всех желающих есть возможность полюбоваться красной пандой в Московском зоопарке. Зень, как и другие представители Ailurus fulgens, общительна и неагрессивна. С малыми пандами, в отличие от многих других обитателей Московского зоопарка, можно работать в прямом контакте. Однако тискать эту красотку все-таки нельзя, ведь речь идет о диком животном.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова называет Зень солидной возрастной дамой — красная панда обычно неспешно прогуливается по вольеру, никуда не торопясь, любит полежать или скрыться в своем домике.