Володин: России не нужны новые граждане с потребительской позицией

России не нужны новые граждане, которые занимают по отношению к нашему государству исключительно потребительскую позицию. Об этом заявил в среду, 23 июля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик критически высказался в адрес тех, кто "получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы".

Как подчеркнул Володин, подобные личности должны понять, что "нам такие новые граждане не нужны". Мигранты, желающие жить в России, должны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважительно относиться к культуре и вере страны, в которую приехали.

Также спикер Госдумы напомнил, что "каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что количество оснований лишения приобретенного гражданства России превысило 80 — Госдума приняла соответствующие поправки. Володин подчеркивал, что российское общество очень ждало этого решения.

При этом российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев предлагал депортировать из нашей страны всех нелегалов, не приносящих пользу обществу. В первую очередь речь идет о тех, кто сидит работы или был отчислен из учебного заведения, не прошел дактилоскопию и не учит русский язык.