Российская делегация первой прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

В Стамбуле сегодня вечером пройдет третий раунд переговоров России и Украины. Встреча, как ожидается, начнется в 19:00 по московскому времени.

Как передает ТАСС, российская делегация уже прибыла в Стамбул. В Турцию прибыла и украинская делегация. Посланники Киева уже провели встречу с президентом страны Эрдоганом. Она прошла в Анкаре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в центре внимания делегаций двух стран будут вопросы, связанные с проектами меморандумов, которыми стороны обменялись во время второго раунда. Еще одни вопросом станет продолжение обменов пленными и телами погибших.

Представитель Кремля подчеркнул, что переговоры не будут простыми.

Как заявил Владимир Зеленский, на сегодняшних переговорах в Турции Украина будет настаивать на необходимости "немедленного и полного прекращения огня, в частности, таких ударов по гражданской инфраструктуре".