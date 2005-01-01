Кейт Миддлтон долгие годы завидует королеве Камилле: и вот почему

На первый взгляд, отношения между членами британской королевской семьи идеальные. Пару недель назад Кейт Миддлтон и принц Уильям встречали в аэропорту гостей из Франции, а королева Камилла и король Карл III ждали их в Виндзорском замке. Каждый отлично исполнил свою роль. На лицах играли улыбки, Кейт развлекала Эммануэля Макрона, а Камилла вела беседы с его женой.

Никто и усомниться не может, что после побега принца Гарри в королевской семье все сплотились и очень дружны. Но так ли это на самом деле? Если хорошо присмотреться, то можно заметить, как неприязнь принцессы Уэльской выдает ее взгляд.

Все дело в очень давней истории. Карл III и Камилла вместе пережили многое, но смогли сохранить чувства и в итоге стать королем и королевой. Смерть принцессы Дианы отбросила воссоединение пары на долгие годы. Карл планировал представить миру свою избранницу, но в тот роковой год случилась автокатастрофа, в которой погибла леди Ди. О женитьбе на другой женщине не могло быть и речи, народ просто уничтожил бы сына Елизаветы II.

Пришлось влюбленным еще пару лет скрывать отношения. Хотя все прекрасно знали, что Карл неравнодушен к разведенной Камилле, будущий король опасался реакции толпы на его второй брак. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться отцу Паркер-Боулз Брюсу Шанду. Мужчине надоело, что его дочь называют на улицах Лондона нехорошими словами, а Карл не может ее защитить.

Шанд очень жестко поговорил с принцем и отметил, что его печалит шаткое положение любимой дочери. Брюс упрекнул Карла, что тот только морочит Камилле голову, заставляя жить в состоянии неопределенности, а ведь уже тогда ей было больше 50 лет. Этот разговор сильно повлиял на Карла, и 9 апреля 2005 года Камилла стала женой будущего короля.

Даже в такой сложной ситуации Карл выбрал любовь. К сожалению, принц Уильям в отношениях с женщинами уже давно идет по стопам отца. Он тоже морочил голову любимой, но не из-за того, что она была неподходящей партией, а из-за неуверенности в себе. В то время Кейт с завистью смотрела на Камиллу. Она понимала, как много времени понадобилось жене Карла, чтобы отстоять право на место в королевской семье. Но так же Миддлтон было обидно, что она, не имевшая серьезных "пригрешений" в глазах короны или нации, семь лет оставалась всего лишь девушкой принца.

Самым обидным было то, что папа Кэтрин Майкл Миддлтон не решился на разговор, подобный тому, который провел с возлюбленным дочери Брюс Шанд, даже когда над девушкой стали потешаться, называя ее "ждущая Кейт". В итоге на Уильяма надавила бабушка, Елизавета II, свадьба с Миддлтон состоялась. Но Кэтрин до сих пор завидует Камилле, ведь ее мужчина боролся с целым миром за свою любовь.