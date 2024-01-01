Росприроднадзор опроверг слухи о продолжении утечки нефтепродуктов в Черное море

Росприроднадзор на данный момент не фиксирует поступление в Черное море нефтепродуктов из затонувшего танкера "Волгонефть-212". Об этом заявили в ведомстве в среду, 23 июля.

Как подчеркивает Росприроднадзор, некоторые средства массовой информации распространяют некорректные сведения о якобы поступающих в Черное море нефтепродуктах.

При этом во время заседания в арбитраже, который рассматривает иск властей к хозяевам затонувшего танкера, представитель Росприроднадзор заявила, что судно затонуло целиком. Она также отмечала, что "нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились", сообщает РИА Новости.

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркивала, что пляжи Крыма безопасны для отдыха после мероприятий по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, который случился в декабре 2024 года. Над обломками танкеров решили возвести три коффердама — защитные сооружения, которые помогут уменьшить риск новых утечек мазута.

Также сообщалось, что новая разработка ученых позволит поднимать с черноморского дна до тонны мазута в час. Аэрощуп пришел на помощь водолазам, которые прежде собирали вытекшие нефтепродукты по старинке. Эта технология уже применялась при очистке дна от нефти в Коми и ХМАО, а до начала специальной военной операции — в порту Риги.