Мединский прилетел на переговоры с Украиной в поло с надписью "Команда Путина"

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной. Они начнутся в 19:00 по московскому времени.

По прибытии в аэропорт глава российской делегации Владимир Мединский ответил на несколько вопросов журналистов. Один из них касался возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, о чем ранее заявила украинская сторона.

"Слышал, что они про это говорят. Осталось недолго времени, подождите, пожалуйста, и все узнаете", - сказал он.

Внимание журналистов привлек и выбор одежды главы российской делегации. Они заметили, что Мединский прилетел в Стамбул в темно-сером поло с надписью Putin Team ("Команда Путина").