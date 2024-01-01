Звезда сериала "Слово пацана" ушел на СВО, чтобы избежать тюрьмы

Актер Сергей Базанов, известный по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", заключил контракт с Министерством обороны России на прохождение военной службы по контракту. Об этом рассказали в среду, 23 июля, в правоохранительных органах.

Как уточняет собеседник ТАСС, Сергей Базанов еще осенью 2024 года подписал контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, где сейчас выполняет боевые задачи.

С ним отправились на специальную военную операцию еще три фигуранта дела о разбое и убийстве, по которому проходил сам Базанов. Следствие полагало, что актер в составе банды напал на бизнесмена в Москве. Преступники застрелили жертву и забрали его сумку, в которой находилось 900 тысяч долларов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что практика помилования за участие в специальной военной операции не содержит каких-либо исключений в отношении осужденных по резонансным преступлениям.

При этом президент России Владимир Путин согласился с тем, что статус ветерана боевых действий должны получить и те, кто отправился в зону СВО из мест лишения свободы. Глава государства заверил, что "мы обязательно это исправим", в решении этого вопроса "не вижу никаких проблем".