Обвиненные в избиении модели на вечеринке в Дубае заговорили: вот о чем умолчала Ковальчук

Мария Ковальчук пришла в себя после комы и уже почти восстановилась. Она согласилась дать интервью Ксении Собчак, хотя поговорить с выживший после издевательств в Эмиратах хотели многие. Мама Маши объяснила, что они ждали предложения именно от журналистов из России, потому что винят в трагедии россиян. Якобы Ковальчук зверски избили два парня и девушка, которые живут с родителями в Дубае, но имеют российские паспорта.

По словам модели, они пошла с недавними знакомыми в отель и попала там в ловушку. "Я попыталась вырваться на балкон к соседям, чтобы попросить о помощи. Артем и Александр меня затащили обратно. Пока они были на балконе, я выбежала из отеля. Они последовали за мной", — поделилась Ковальчук.

Лучшего укрытия, чем безлюдная стройка Мария не нашла. Девушка говорит, что не помнит, что с ней случилось дальше, но при этом она уверена, что сама не могла прыгнуть с восьмого этажа. Ковальчук говорит, что преследователи настигли ее и ударили по голове.

После интервью Марии на связь с Ксенией Собчак вышли люди, которых обвинили в избиении модели. Так на запрос журналистки ответил Артем Папазов, парень, который предложил Ковальчук пройти к нему в номер, а потом вместе улететь в Таиланд. Юноша полностью опровергает рассказ Ковальчук. По его словам, Мария ушла сама, никто ее не удерживал, и уж те более не бежал искать по всему Дубаю.

"Она одна вышла на улицу. И никто за ней из отеля не выходил. Это зафиксировано как отельными, так и всеми другими видеокамерами. Все участники из номера не выходили. Как ее могли преследовать пять часов, если стройка недалеко от отеля, а из номера никто не выходил?" — цитирует слова Артема Телеграм-канал "Кровавая барыня".

Артем утверждает, что Мария вела себя неадекватно. "К вечеру третьего дня она начала истерить и говорить, что у нее внутри пустота и ей все надоело. Что ее больше никто не увидит. Поэтому присутствующие не знали, что делать", — рассказал Папазов.

Есть свидетели, которые видели, как Ковальчук карабкалась по строительному крану, но ее никто не преследовал. Более того, охранники объекта несколько раз останавливали модель, которая хотела прорваться на территорию, и в конце концов ей это удалось. А по словам Артема, даже в номере отеля была тревожная кнопка, и Маша могла бы ее нажать, если бы ей действительно угрожала опасность.