В Стамбуле начинается новый раунд переговоров России и Украины: чего ждать от встречи

Главная политическая новость этого дня - третий раунд переговоров России и Украины, который должен начаться в 7 часов вечера во дворце Чыраган в Стамбуле. Эту информацию уже подтвердил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Представители Москвы и Киева уже на месте. Состав российской делегации такой же, как и на двух предыдущих встречах. Как уточнили в Кремле, обсуждать сегодня планируют проекты меморандумов сторон.

Третий раунд российско-украинских переговоров, как и в прошлый раз, пройдет во дворце Чыраган. С самого утра здесь многолюдно. В основном, конечно, это журналисты: как российские, так и местные, турецкие. СМИ из западных стран куда меньше, но тем не менее, они все равно представлены.

Интерес к переговорам максимальный, потому и меры безопасности здесь в районе дворца Чыраган самые серьёзные. Периметр патрулируют военные катера. На территории дежурят машины скорой помощи. Это не удивительно: на улице сейчас +35. Солнце очень агрессивное, а места в тени хватает не всем.

Состав российской делегации на этих переговорах не изменился. Он такой же, как 16 мая и 2 июня. Делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента Владимир Мединский. А ещё замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Известно, что наша делегация уже прибыла в Стамбул. По итогам предыдущих встреч стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании и договорились об обмене пленными, а также ранеными и погибшими.

В Кремле отметили: в ходе третьего раунда обсуждаться главным образом будут как раз вопросы, связанные с проектами меморандумов России и Украины.

Украинские СМИ сообщают: их делегация уже находится в Турции. Только вот сначала она прибыла в Анкару, где встретилась с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оттуда уже отправятся в Стамбул. Состав украинской делегации расширен до 14 человек. Возглавляет ее экс-министр обороны, а ныне глава СНБО Рустем Умеров.

По данным источников, старт третьего раунда прямых российско-украинских переговоров пока намечен на 19:00 по стамбульскому времени, оно совпадает с московским.