Путин нахмурился, спрашивая о применении закона о поиске экстремистских материалов

Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами правительства. Его главной темой стала реализация специальных программ по закрытию дефицита специалистов в сельской местности и малых городах.

"У нас сегодня в повестке дня обсуждение вопросов, связанных с развитием программ "Земский учитель", "Земский доктор", Земский фельдшер", "Работник культуры", "Земский тренер"", - сказал Путин.

В ходе совещания Владимир Путин поинтересовался у главы Минцифры, как на практике будет реализовываться закон о поиске экстремисткой информации. Он принят Госдумой в третьем чтении и ждёт рассмотрения Советом Федерации. Задавая вопрос, президент был сосредоточен и выглядел нахмуренным.

Максут Шадаев подчеркнул, что документ направлен только против тех, кто ищет запрещенную информацию намеренно. Законопослушных пользователей нововведение не затронет.

"На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел. И пользователь знал заранее, что это экстремистский материал, что он включен в реестр. В этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться. Дискуссий много, что надо учить 5,5 тысячи материалов, чтобы никогда их не открывать. Но в этом смысле рисков мы не видим. Потому, что если пользователь не знал, что этот материал экстремистский, никакой ответственности нести не будет", - заверил Шадаев.