Переговорная группа Украины на очередной встрече с российской делегацией в Стамбуле потребует прекращения боевых действий. Об этом заявил в среду, 23 июля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как подчеркнул Зеленский, во время ожидающегося третьего раунда российско-украинских мирных переговоров Киев намеревается "настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня" (цитата по ТАСС).

По состоянию на 17:10 мск делегация Украины прибыла в Стамбул на переговоры с Россией, сообщают украинские средства массовой информации. Российская делегация приехала первой и уже ожидает начала диалога.

Источники Reuters утверждали, что Киев готов сделать "существенные шаги к миру", однако "все будет зависеть от того, готова ли российская сторона занять конструктивную позицию".

Руководитель российской делегации Владимир Мединский отметил, что слышал о намерении киевского режима добиваться договоренности о встрече лидеров России и Украины. В ответ на вопрос "Известий" о возможности такой встречи помощник российского президента заявил: "Подождите — и всё узнаете".