В России к настоящему времени выявлено 114 случаев заражения новым вариантом коронавирусной инфекции, который получил название Stratus (XFG). Об этом рассказал в среду, 23 июля, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Эксперт уточнил, что первый такой случай обнаружили в России еще в апреле 2024 года. Новая разновидность коронавируса стала результатом слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2.

Хафизов подчеркнул, что XFG не вызывает тяжело протекающее заболевание — симптоматика сходна с другими вариантами уже хорошо известного Omikron.

Главными характеристиками нового варианта коронавируса завлабораторией назвал высокую заразность, однако риск для общественного здоровья оценил как низкий, сообщает ТАСС.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что за время пандемии в мире было зарегистрировано более семи миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры — в три раза выше.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что вопросы биологической безопасности сейчас приобретают особую остроту. Он также заверил в готовности России помогать другим странам в борьбе с инфекциями при соблюдении принципов равноправия и уважения суверенитета.