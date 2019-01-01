Собчак на фоне слухов об изменах сделала заявление об отношениях с Богомоловым

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова осенью 2019 года. Перед этим журналистка попалась на измене. Ее первый муж Максим Виторган застал Ксению с режиссером в кафе. За этим последовал развод. Сын Виторгана и Собчак Платон остался жить с мамой.

После скандала прошло уже около семи лет, а народ все ждет, когда журналистка найдет себе нового ухажера. Иногда сплетники приписывают измены и Богомолову. Но парочка и не думает о походах налево. В браке телеведущей и режиссера царит гармония.

23 июля Константин отмечает юбилей. В честь 50-летия Ксения посвятила своему мужу трогательную публикацию в блоге. Собчак в очередной раз призналась режиссеру в любви, опровергнув слухи о проблемах в браке. Журналистка поделилась откровением, сказав, что человек по своей натуре может подчиняться только тому, кто лучше него самого. В ее случае это условие полностью соблюдено.

"Всю жизнь искала того, рядом с кем я смогу почувствовать себя маленькой, хрупкой и нежной девочкой. Слушаться и слушать раскрыв рот. И нашла. Точнее даже тут ты сам нашел и сам выбрал", — заявила Ксения.