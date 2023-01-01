Суд арестовал главреда Baza по обвинению в даче взяток полицейским

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Соответствующее решение было оглашено в среду, 23 июля.

В зале суда следователь заявил, что главреду Baza Глебу Трифонову вменяется дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, было совершено три преступных эпизода.

Следствие попросило арестовать журналиста до 20 сентября, мотивируя это тем, что Трифонов может скрыться и уничтожить доказательства по делу.

Защита требовала избрать меру пресечения, не связанную с арестом. Адвокат ссылался на положительные характеристики своего клиента, а также указывал на наличие у него иждивенца — матери с инвалидностью II группы.

В итоге суд встал на сторону обвинения и поместил Глеба Трифонова под стражу на два месяца, до 20 сентября. Сам арестованный заверил, что не совершал инкриминируемые ему преступления.

Между тем Baza уточняет, ссылаясь на заявления следователя, что рапорт о преступлении был официально заявлен 16 июля, а оперативная информация датирована 27 января. Источники ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что работники Следкома отследили факты получения полицейскими взяток от журналистов Baza по истории банковских переводов.

При этом адвокат Трифонова Алексей Михальчик заявил Telegram-каналу "Осторожно, новости", что единственным доказательством вины главреда Baza стало его фото с камеры, установленной на банкомате, датированное августом 2023 года. Однако неясно, кому и зачем Трифонов переводил тогда деньги.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков написал в своем Telegram-канале, что обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять дело в отношении главреда Baza под личный контроль. Политик объяснил свое вмешательство в ситуацию тем, что "разбирательство должно быть справедливым".