Польша готовится принять в сентябре на своей территории учения под кодовым названием Iron Defender ("Железный защитник"). В них планируют принять участие около 34 тысяч военнослужащих государств — членов НАТО.

Как рассказала пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Польши, маневры будут проводиться на суше, на море, в воздухе и даже в киберпространстве. Благодаря этому предстоящие учения войдут в число крупнейших и важнейших запланированных учебных инициатив польской армии.

Целью учений Генштаб ВС Польши назвал проверку совместимости своей армии с войсками союзников по Североатлантическому альянсу. При этом военные "отработают способность эффективно сдерживать нападение и оборонять территорию Польши", сообщает "Интерфакс".

Ранее силы НАТО отработали прорыв российской противовоздушной обороны, использующий сценарии последней израильско-американской кампании в Иране. Происходило это невдалеке от российской границы — в районе Карелии. К маневрам привлекали несколько десятков самолетов и разведывательных дронов армий США, Финляндии, Франции и Великобритании.

Между тем в Кремле отреагировали на угрозу командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью "подавить с земли" Калининградскую область. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Североатлантический альянс инструментом конфронтации, враждебность которого "вынуждает нас учитывать это всё и принимать соответствующие меры".