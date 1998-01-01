Путин разрешил ФСБ создавать собственные СИЗО

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий Федеральной службе безопасности (ФСБ) создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО).

В соответствии с документом, опубликованным в среду, 23 июля, ФСБ сможет вновь открывать собственные СИЗО для содержания подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях. У ФСБ прежде была аналогичная возможность, но в 2006 году спецслужбу обязали передать свои СИЗО в ведение уголовно-исполнительной системы.

Также, согласно президентскому указу, руководитель органа ФСБ получает право устанавливать требования к конвоированию и охране подозреваемых и обвиняемых, равно как и к процессу участия задержанных в следствии и судебном разбирательстве.

В феврале, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, российский лидер Владимир Путин назвал спецслужбу сильным и надежным звеном в системе обеспечения национальной безопасности. С учетом геополитической обстановки президент, который в 1998 году руководил ФСБ, поставил перед ведомством новые задачи.

Также Владимир Путин потребовал от ФСБ пресекать любые попытки расколоть российское общество, а также защищать суверенитет нашего государства, жизнь и свободу граждан России от любых угроз.