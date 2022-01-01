Стало известно о недостойном поведении Трубача на похоронах Моисеева

Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года. На его похороны пришли многие знаменитости, в том числе и Николай Трубач. Все говорили теплые слова о покойном артисте, кроме певца, который своей карьерой обязан Моисееву.

С тех пор прошло три года, никто из присутствовавших на панихиде за это время ни разу не припомнил публично о том, что произошло. Не смолчал лишь продюсер Леонид Дзюник. В беседе с журналистами он рассказал, что исполнитель хита "Научись играть на гитаре" недостойно повел себя на траурной церемонии.

"Я никогда не забуду, как мы хоронили Борю Моисеева. Николай приехал и держался отстраненно. Потом ходил кругами. Когда его все-таки поймали и попросили сказать пару слов, он начал говорить, что "я не такой, я не с Борей". Максимально от него отстранился. Я считаю таких людей недостойными", — вспомнил Дзюник.

Продюсер уверен, что без Моисеева Трубач не стал бы звездой, его бы просто никто не заметил. Интересно, что Николай уже после похорон Бориса начал давать интервью, пытаясь поднять рейтинг на имени артиста. А вскоре певец и вовсе покинул Россию, передает "Абзац".

В ноябре 2022 года на 40-й день после смерти Моисеева Трубач посетил его могилу, а сразу после уехал. Сейчас Николай живет в Лондоне, и о стране, в которой он стал знаменит и очень прилично зарабатывал, высказывается крайне негативно.