Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от предводителя киевского режима Владимира Зеленского из-за продвигаемых поправок в украинское законодательство. Они фактически упраздняют антикоррупционные агентства на Украине.

Как рассказал официальный представитель ЕК Гийом Мерсье, которого цитирует Agence France-Presse, фон дер Ляйен выразила глубокую обеспокоенность последствиями указанных поправок. Европейский политик обратилась к украинскому правительству за разъяснениями.

Спикер Еврокомиссии напомнил, что уважение верховенства закона и приверженность борьбе с коррупцией — это ключевые элементы в основе Евросоюза.

Мерсье заявил, что в качестве кандидата на членство в ЕС Украина должна в полной мере соответствовать стандартам интеграционного объединения. Компромиссы, как подчеркнул чиновник, здесь невозможны.

Ранее в Соединенных Штатах предупредили, что нападки на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) могут подорвать поддержку Запада и поставить крест на амбициях Украины по евроинтеграции.