В Стамбуле начался третий раунд российско-украинских переговоров

Во дворце Чыраган в Стамбуле начался третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной.

Первыми на встречу прибыли представители Турции, в частности глава Генштаба республики. Состав украинской делегации в этот раз расширен до 14 человек. Возглавляет ее экс-министр обороны, а ныне глава СНБО Рустем Умеров. Как сообщила корреспондент "ТВ Центра" с места событий, он приехал на место переговоров отдельно от всей остальной группы.

Состав российской делегации на этих переговорах не изменился. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он, кстати, прилетел в Стамбул в поло Putin Team ("Команда Путина").

Переговоры начались со встречи глав российской и украинской делегаций тет-а-тет.

В Кремле ранее сообщили, что в ходе третьего раунда обсуждаться главным образом будут вопросы, связанные с проектами меморандумов России и Украины.

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